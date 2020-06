Milan, che Calhanoglu! Il turco al centro del gioco rossonero

MILAN NEWS – Facciamo un gioco: proviamo ad immaginare che quella contro il Lecce fosse stata la prima partita di Hakan Calhanoglu con il Milan. Cosa penserebbero i tifosi? Probabilmente lo stesso pensiero espresso da Stefano Pioli nella conferenza stampa post-partita: “Hakan ha le qualità per essere un top player, ha tutto“. Eppure, considerando questi primi tre anni in rossonero, il rapporto tra il turco e il pubblico di San Siro è tutt’altro che idilliaco. Calhanoglu, arrivato nel 2017, è stato impiegato costantemente dagli allenatori che sono passati da Milanello in questi anni, nonostante le prestazioni altalenanti. Prestazioni che hanno alimentato sempre più i dubbi dei tifosi.

In sua difesa, però, c’è da dire che l’ex Bayer Leverkusen non ha mai ricoperto il ruolo a lui più congeniale: quello di trequartista. L’avvento di Stefano Pioli sulla panchina rossonera ha però invertito un trend che lo stava spingendo inesorabilmente verso la cessione. L’ex tecnico di Lazio e Fiorentina, appena dopo il suo arrivo, lo ha subito collocato in una posizione più avanzata e il risultato si è visto già durante la sua prima uscita, all’andata contro il Lecce, in cui il numero 10 ha timbrato il cartellino dopo pochi minuti.

Dal Lecce al… Lecce. Sì perché al ‘Via del Mare’, Calhanoglu è stato a tratti devastante. Basti dire che, pur non avendo segnato, il suo zampino è stato presente in tutti e 4 i gol rossoneri. Assist a Castillejo nel primo gol, tiro respinto sui piedi di Bonaventura nel secondo, assist a Rebic nel terzo e cambio gioco illuminante su Conti nel quarto, che poi ha offerto la palla a Rafael Leao. Una posizione ‘ballerina’ che ha completamente messo in subbuglio la difesa del Lecce, che non è mai riuscito ad arginarlo. Il classe 1994, infatti, non ha occupato una posizione stabile in campo, ma ha svariato per tutto il fronte d’attacco, creando numerosi problemi agli avversari. Che sia questa la soluzione giusta trovata da Pioli? Il mister rossonero se lo augura, così come i tifosi, che non gli hanno mai perdonato nulla in questi anni.

Intanto il Milan e Donnarumma sono molto vicini al rinnovo: LEGGI QUI PER LE ULTIME >>>