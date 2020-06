Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma vicino: cifre e dettagli

CALCIOMERCATO MILAN – Sono ormai mesi che si continua a discutere sul futuro di Gianluigi Donnarumma. Il portiere è in scadenza di contratto con il Milan nel 2021, motivo per cui bisogna pensare fin da subito al suo rinnovo. In caso di mancato accordo i rossoneri avrebbero due strade: cedere il classe 1999 alla fine di questa stagione, così da ricevere una cifra che genererebbe una plusvalenza intera per il bilancio, oppure rischiare di perderlo a parametro zero il prossimo anno; quando si dice ‘oltre al danno anche la beffa’.

Attenzione però ad alcuni aggiornamenti forniti da ‘calciomercato.it’, che riferisce di un’offerta di un quinquennale da 7,5 milioni di euro presentata da Ivan Gazidis a Mino Raiola. Uno sforzo non di poco conto per un Milan che vuole introdurre un tetto salariale intorno ai 3 milioni di euro, con qualche eccezione. Una di queste potrebbe essere rappresentata proprio da Donnarumma, che di milioni al momento ne guadagna 6. Una proposta a rialzo che potrebbe convincere del tutto ‘Gigio’, già molto propenso alla permanenza nella sua squadra del cuore.

Attenzione anche alla deadline del Milan, che vorrebbe una risposta entro il 30 giugno. Ancora non c’è un accordo definitivo, ma le parti sarebbero molto vicine.

