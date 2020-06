Milan, alcuni giocatori presenti a Milanello nonostante il riposo

MILAN NEWS – Stefano Pioli ha concesso oggi una giornata di riposo ai propri calciatori: la ripresa degli allenamenti è prevista per domani pomeriggio. Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, nonostante il giorno libero, alcuni calciatori del Milan sono ugualmente presenti a Milanello. Si tratta di Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer e Leo Duarte, che continuano a lavorare per recuperare dai rispettivi infortuni, ma ci sono anche Rade Krunic e Ante Rebic. L’attaccante, in particolare, continua a dare segnali positivi dopo il gol contro il Lecce e quelli realizzati nei mesi scorsi.

Il croato convince sempre di più il Milan: la volontà rossonera è chiara, continua a leggere >>>