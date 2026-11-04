Zachary Athekame sta facendo faville in Ligue 1 e dalle parti di Casa Milan sta iniziando a balenare l'idea di riportarlo indietro già a gennaio. A fornire le ultime novità sul futuro del laterale svizzero è stato il giornalista Francesco Letizia, intervenuto nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube.

Milan, rientro anticipato per Athekame? Il pensiero di Letizia

"Considerando le condizioni del Lione, qualora il Milan decidesse e di riportare Athekame a gennaio a Milano, non sarebbe così difficile".

Già a quotain stagione tra Lione e Nazionale svizzerasi sta affermando come uno dei migliori terzini della Ligue 1.ha spiegato come per ilnon sarebbe così complicato portarlo a casa:

Il Lione ha appena liberato Paulo Fonseca, passato allo Sporting per 5 milioni di euro. La salute finanziaria della società francese e un eventuale indennizzo potrebbe convincerla a liberare Athekame

Cosa dice il contratto

Come giocherebbe Athekame nel Milan di Amorim

E se il Milan gioca a quattro?

Ceduto in estate con la formula delalper trovare spazio,Non essendoci una clausola di richiamo immediato, i rossoneri dovrebbero prima negoziare con il club francese. Un’operazione che richiederebbe il, ma che potrebbe essere favorita dalla volontà dello stesso terzino svizzero, che ha già espresso il desiderio di tornare a vestire la maglia rossonera., il classe 2005 giocherebbe come esterno a tutta fascia, proprio come successo la scorsa stagione sotto la guida di Massimiliano Allegri. Il nodo resta legato alla concorrenza, cone Moreira che possono ricoprire lo stesso ruolo dell'ex Young Boys. Se però il belga dovesse essere definitivamente spostato sulla corsia opposta,si giocherebbe il posto soltanto con il nigeriano, offrendo al tecnico una soluzione diversa da sfruttare in base alle caratteristiche degli avversari.Nelle recenti uscite ilha abbandonato la difesa a tre per schierarsi con una. In questo scenario,potrebbe essere ilperfetto per, che fino ad ora ha adattatoin quella posizione. Resta da capire, soprattutto, quale percorso il tecnico portoghese vedrà per il classe 2005. Nei suoi primi mesi sulla panchina rossonera, infatti, l'ex allenatore del Manchester United sta cambiando la posizione di alcuni giocatori (vedi Moreira, Chukwueze, Gila e Saelemaekers): la parola d'ordine è