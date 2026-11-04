Zachary Athekame può tornare al Milan già nella sessione di gennaio? Le ultime da Francesco Letizia e cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi
Athekame, dall'addio al Milan ai retroscena su Amorim e il futuro | ESCLUSIVA VIDEO
Zachary Athekame sta facendo faville in Ligue 1 e dalle parti di Casa Milan sta iniziando a balenare l'idea di riportarlo indietro già a gennaio. A fornire le ultime novità sul futuro del laterale svizzero è stato il giornalista Francesco Letizia, intervenuto nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube.
Milan, rientro anticipato per Athekame? Il pensiero di LetiziaGià a quota 2 gol e 5 assist in stagione tra Lione e Nazionale svizzera Athekame si sta affermando come uno dei migliori terzini della Ligue 1. Letizia ha spiegato come per il Milan non sarebbe così complicato portarlo a casa:
"Considerando le condizioni del Lione, qualora il Milan decidesse e di riportare Athekame a gennaio a Milano, non sarebbe così difficile".
Il Lione ha appena liberato Paulo Fonseca, passato allo Sporting per 5 milioni di euro. La salute finanziaria della società francese e un eventuale indennizzo potrebbe convincerla a liberare Athekame
Cosa dice il contrattoCeduto in estate con la formula del prestito secco al Lione per trovare spazio, Athekame non può rientrare automaticamente al Milan a gennaio. Non essendoci una clausola di richiamo immediato, i rossoneri dovrebbero prima negoziare con il club francese un'interruzione anticipata dell'accordo. Un’operazione che richiederebbe il consenso di tutte le parti, ma che potrebbe essere favorita dalla volontà dello stesso terzino svizzero, che ha già espresso il desiderio di tornare a vestire la maglia rossonera.
Come giocherebbe Athekame nel Milan di AmorimNel 3-4-2-1 di Amorim, il classe 2005 giocherebbe come esterno a tutta fascia, proprio come successo la scorsa stagione sotto la guida di Massimiliano Allegri. Il nodo resta legato alla concorrenza, con Chukwueze e Moreira che possono ricoprire lo stesso ruolo dell'ex Young Boys. Se però il belga dovesse essere definitivamente spostato sulla corsia opposta, Athekame si giocherebbe il posto soltanto con il nigeriano, offrendo al tecnico una soluzione diversa da sfruttare in base alle caratteristiche degli avversari.
E se il Milan gioca a quattro?Nelle recenti uscite il Milan ha abbandonato la difesa a tre per schierarsi con una linea a quattro. In questo scenario, Athekame potrebbe essere il terzino destro perfetto per Amorim, che fino ad ora ha adattato Mario Gila in quella posizione. Resta da capire, soprattutto, quale percorso il tecnico portoghese vedrà per il classe 2005. Nei suoi primi mesi sulla panchina rossonera, infatti, l'ex allenatore del Manchester United sta cambiando la posizione di alcuni giocatori (vedi Moreira, Chukwueze, Gila e Saelemaekers): la parola d'ordine è duttilità.
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