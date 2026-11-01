L'ex tecnico del Milan Paulo Fonseca pronto al ritorno in Portogallo dopo la parentesi in Ligue 1: sarà il nuovo allenatore dello Sporting
Ex Milan, lo spogliarello di mister Fonseca per i tifosi del Lione | VIDEO
Il futuro di Paulo Fonseca è pronto a tingersi di bianco e verde. Come riportato dal quotidiano lusitano ‘A Bola’ e confermato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l'ex allenatore del Milan ha raggiunto l'accordo con lo Sporting. L'intesa tra le parti e con l’Olympique Lione è ormai completa: il tecnico è pronto a fare ritorno in patria dopo le esperienze all'estero.
L’addio al Lione e le lacrime dopo l'AngersI segnali di addio si erano già visti al termine dell'ultima giornata di Ligue 1. Nel successo per 2-0 ottenuto dal Lione contro l'Angers, Fonseca non ha nascosto la forte carica emotiva dell'addio: al fischio finale è scoppiato in lacrime, lasciandosi andare a un lungo abbraccio con i suoi calciatori sul terreno di gioco. Un'immagine che ha anticipato la conclusione anticipata del suo ciclo in Francia.
Fonseca allo Sporting: i dettagliL'ormai ex allenatore Rui Borges ha trovato l'intesa con lo Sporting per la risoluzione contrattuale e non siederà in panchina nella sfida di Champions League a Londra contro lo Shakhtar Donetsk, partita in cui la squadra sarà affidata ad interim a Tiago Fernandes, tecnico della formazione B. Secondo ‘A Bola’, Borges avrebbe già salutato lo spogliatoio tramite un messaggio, mentre per Fonseca l'esordio ufficiale è programmato per questo sabato nel match casalingo di Liga contro il Moreirense.
La parentesi di Fonseca al MilanL’esperienza di Fonseca sulla panchina del Milan si è conclusa il 30 dicembre 2024 dopo soli 182 giorni. Nelle 25 partite alla guida del club rossonero, il tecnico portoghese ha collezionato 12 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, registrando una media di 1,75 punti e 1,83 reti a partita. Ora lo attende la sfida alla guida dello Sporting per provare a conquistare il titolo in patria.
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