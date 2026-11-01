Il futuro di Paulo Fonseca è pronto a tingersi di bianco e verde. Come riportato dal quotidiano lusitano ‘A Bola’ e confermato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l'ex allenatore del Milan ha raggiunto l'accordo con lo Sporting. L'intesa tra le parti e con l’Olympique Lione è ormai completa: il tecnico è pronto a fare ritorno in patria dopo le esperienze all'estero.

L’addio al Lione e le lacrime dopo l'Angers

Fonseca allo Sporting: i dettagli

La parentesi di Fonseca al Milan

I segnali di addio si erano già visti al termine dell'ultima giornata di Ligue 1. Nel successo per 2-0 ottenuto dal Lione contro l'Angers,non ha nascosto la forte carica emotiva dell'addio:, lasciandosi andare a un lungo abbraccio con i suoi calciatori sul terreno di gioco. Un'immagine che ha anticipato la conclusione anticipata del suo ciclo in Francia.L'ormai ex allenatoreha trovato l'intesa con loper lae non siederà in panchina nella sfida di Champions League a Londra contro lo Shakhtar Donetsk, partita in cui la squadra sarà affidata ad interim a, tecnico della formazione B. Secondo ‘A Bola’, Borges avrebbe già salutato lo spogliatoio tramite un messaggio, mentre perl'esordio ufficiale è programmato per questo sabato nel match casalingo di Liga contro il Moreirense.L’esperienza disulla panchina delsi è conclusa il 30 dicembre 2024 dopo soli 182 giorni. Nelle 25 partite alla guida del club rossonero, il tecnico portoghese ha collezionatoregistrando unaOra lo attende la sfida alla guida dello Sporting per provare a conquistare il titolo in patria.