Calciomercato Milan – Rientrerà Caldara: sarà valutato da Pioli | News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Mattia Caldara farà ritorno in rossonero dopo i 18 mesi di prestito all'Atalanta. Resterà?

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, nella stagione 2021-2022, il Milan potrebbe avere a disposizione un difensore in più: Mattia Caldara. Il difensore, classe 1994, era finito, infatti, in prestito per 18 mesi all'Atalanta, nel gennaio 2020, nell'ambito dell'operazione che aveva portato, al contrario, Simon Kjær in rossonero.