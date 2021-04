Mercato Milan – L’agente conferma: “Caldara torna in rossonero” / News

Le ultime sul mercato del Milan. Giuseppe Riso, agente di Mattia Caldara, ha confermato il ritorno in rossonero del difensore

L'edizione odierna di 'Tuttosport' ha pubblicato un'intervista a Giuseppe Riso, noto procuratore sportivo. All'interno della chiacchierata un focus su molti dei suoi assistiti, tra cui Nicolò Rovella, già acquistato dalla Juventus, e Papu Gomez, che "A Siviglia è molto felice. E' in un club importante e ha esaudito un sogno: da bambino tifava per gli andalusi. Rivederlo in Serie A? Nel calcio non c'è nulla di impossibile, mai dire mai... Di sicuro a fine carriera tornerà a vivere a Bergamo". Attenzione però anche a Mattia Caldara, che a giugno terminerà i 18 mesi di prestito all'Atalanta. Per riscattarlo dal Milan, il club bergamasco dovrà sborsare 15 milioni di euro. Uno scenario che però non accadrà perché, come riferisce lo stesso Riso, il difensore 'Torna al Milan'. Il classe 1994 ritornerà per restare e rilanciarsi o verrà ceduto nuovamente? Ai posteri l'ardua sentenza... Isco il sostituto di Brahim Diaz per il Milan? Lo scenario