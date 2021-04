Mercato Milan – Isco il sostituto di Brahim Diaz? Le ultime / News

Le ultime sul mercato del Milan. Isco Alarcon, trequartista del Real Madrid, al posto di Brahim Diaz? Dalla Spagna rilanciano l'interesse

Renato Panno

Mercato Milan, le ultime su Isco

Mancano soltanto 8 partite alla fine della stagione per il Milan, con la squadra che sembra totalmente focalizzata verso l'obiettivo Champions League. Inevitabile, però, per la dirigenza dare un occhio sempre attento al mercato. La qualificazione all'Europa che conta, dopo l'ultima apparizione nel 2014, sarebbe un tassello importantissimo per il futuro dei rossoneri da diversi punti di vista. Innanzitutto si rialzerebbe il prestigio di un club che ha nella Champions il proprio palco naturale, successivamente anche l'aspetto economico ne beneficerebbe tantissimo. Questi due punti, inoltre, porterebbero portare anche diversi top player a vedere il Milan sotto un'ottica diversa.

Aspetto tecnico dunque, ma mercato sempre sullo sfondo. In tal senso, la società dovrà risolvere parecchie grane a fine stagione. In primis i rinnovi di Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma, mentre Zlatan Ibrahimovic è ad un passo dal prolungamento anche per la prossima stagione. Poi ci sarà da valutare i prestiti, con Fikayo Tomori che dovrebbe essere acquistato a titolo definitivo. Diversa è la situazione di Diogo Dalot e Brahim Diaz, entrambi arrivati in prestito secco senza diritto di riscatto. Per quanto riguarda lo spagnolo, non sembrano esserci troppi margini di trattativa con il Real Madrid, che vorrebbe riportare il giocatore alla base.

Proprio dai 'Blancos', però, potrebbe arrivare il sostituto. Si tratta del forte trequartista Isco Alarcon, ai margini del progetto di Zinedine Zidane. Il classe 1992, in questa stagione, ha totalizzato soltanto 799 minuti di gioco e sarebbe pronto a lasciare il club spagnolo. Secondo quanto riferisce 'Fichajes.net' il Milan è una delle squadre che guarda con interesse la situazione di un giocatore dal talento straordinario, che andrà in scadenza nel 2022. Per questo motivo, Isco potrebbe liberarsi in estate per una cifra non superiore ai 20 milioni di euro. I possibili introiti derivanti dalla Champions League potrebbero dare la spinta giusta, ma occhio alla concorrenza di Juventus e Siviglia. Qualcosa si muove, il Milan rimane vigile sul mercato. Intanto ecco le parole di Stefano Pioli dopo Parma-Milan