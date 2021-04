Parma-Milan, Maldini: “Ibra vicino al rinnovo. Mandzukic è dispiaciuto”

Parma-Milan, le parole di Maldini Tutto pronto allo stadio ‘Tardini’ di Parma per il match tra i Ducali e il Milan. Prima del fischio d’inizio, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto Paolo Maldini dirigente rossonero....

Sui rinnovi: "La scelta di legarsi tanti anni con una squadra può dare soddisfazioni ma anche no. E' una scelta personale. Io so quello che ho a disposizione dalla società per fare bene. Ma bisogna essere felici in due. Donnarumma e Ibrahimovic? Su Ibra mancano davvero dei piccoli dettagli".