L'avventura di Samuele Ricci al Milan è arrivata al termine dopo appena una stagione. Al termine del recente summit con Gerry Cardinale, Ruben Amorim ha comunicato all'ex Torino che non farà parte del nuovo progetto tecnico. Il classe 2001 è stato relegato ad allenarsi a parte ed è ora alla ricerca di una nuova squadra. Una pista concreta per il suo futuro porta a Como, dove potrebbe ripartire da un club qualificato in Champions League.

La prima stagione di Ricci al Milan

Presenze: 31

31 Gol: 1

1 Assist: 4

4 Passaggi riusciti: 583 (90,1%)

583 (90,1%) Grandi occasioni create: 5

Calciomercato Milan, Ricci offerto al Como

Gli esuberi del Como e il piano per arrivare a Ricci

Luis Milla Manzanares

Maxence Cacqueret

Adrian Lahdo

Maximo Perrone

Matthias Braunhoder

Fabio Rispoli

Lucas Da Cunha

Riccardo Cassano

Luca Mazzitelli

Arrivato il 3 luglio 2025 dal Torino per 23 milioni di euro più 1,5 di bonus,non è riuscito a trovare continuità nella sua prima stagione al. Le presenze da titolare sono soltanto 11, per un totale di. Di seguito, alcune statistiche interessanti della sua annata in maglia rossonera:Stando a quanto riportato da 'Sky Sport', ilavrebbe offerto il cartellino dial. Un'indiscrezione confermata da Fabrizio Romano , che hanno spiegato come la società rossonera punti ad una cessione a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. Il club diha bisogno di giocatori italiani per le liste UEFA, ma preferirebbe un prestito con diritto di riscatto. Prima di affondare il colpo, inoltre, i lariani dovranno risolvere un piccolo problema strutturale.Come racconta 'Sky Sport', se ilvorrà davvero prenderedaldovrà prima sfoltire il proprio centrocampo. In questo momento, la mediana di Fabregas conta otto giocatori:

L'indiziato numero uno a salutare il Como per lasciare spazio a Ricci sembra essere Mazzitelli, ma resta da capire se una cessione possa bastare alla società lariana. Nelle scorse settimane, anche l'Atalanta si era mossa per l'ex centrocampista del Torino. I prossimi giorni saranno fondamentali per conoscere il futuro del classe 2001.