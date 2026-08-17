Il Milan propone Samuele Ricci al Como: offerta presa in considerazione dal club di Cesc Fabregas, ma prima c'è un nodo da sciogliere
Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere
L'avventura di Samuele Ricci al Milan è arrivata al termine dopo appena una stagione. Al termine del recente summit con Gerry Cardinale, Ruben Amorim ha comunicato all'ex Torino che non farà parte del nuovo progetto tecnico. Il classe 2001 è stato relegato ad allenarsi a parte ed è ora alla ricerca di una nuova squadra. Una pista concreta per il suo futuro porta a Como, dove potrebbe ripartire da un club qualificato in Champions League.
La prima stagione di Ricci al MilanArrivato il 3 luglio 2025 dal Torino per 23 milioni di euro più 1,5 di bonus, Ricci non è riuscito a trovare continuità nella sua prima stagione al Milan. Le presenze da titolare sono soltanto 11, per un totale di 1.297 minuti in campo. Di seguito, alcune statistiche interessanti della sua annata in maglia rossonera:
- Presenze: 31
- Gol: 1
- Assist: 4
- Passaggi riusciti: 583 (90,1%)
- Grandi occasioni create: 5
Calciomercato Milan, Ricci offerto al ComoStando a quanto riportato da 'Sky Sport', il Milan avrebbe offerto il cartellino di Ricci al Como. Un'indiscrezione confermata da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, che hanno spiegato come la società rossonera punti ad una cessione a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. Il club di Cesc Fabregas ha bisogno di giocatori italiani per le liste UEFA, ma preferirebbe un prestito con diritto di riscatto. Prima di affondare il colpo, inoltre, i lariani dovranno risolvere un piccolo problema strutturale.
Gli esuberi del Como e il piano per arrivare a RicciCome racconta 'Sky Sport', se il Como vorrà davvero prendere Ricci dal Milan dovrà prima sfoltire il proprio centrocampo. In questo momento, la mediana di Fabregas conta otto giocatori:
- Luis Milla Manzanares
- Maxence Cacqueret
- Adrian Lahdo
- Maximo Perrone
- Matthias Braunhoder
- Fabio Rispoli
- Lucas Da Cunha
- Riccardo Cassano
- Luca Mazzitelli
L'indiziato numero uno a salutare il Como per lasciare spazio a Ricci sembra essere Mazzitelli, ma resta da capire se una cessione possa bastare alla società lariana. Nelle scorse settimane, anche l'Atalanta si era mossa per l'ex centrocampista del Torino. I prossimi giorni saranno fondamentali per conoscere il futuro del classe 2001.
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