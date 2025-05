Calciomercato Milan, Pobega destino in bilico. Il volere del Bologna

Calciomercato Milan, Pobega potrebbe tornare in rossonero? Secondo 'Il Corriere dello Sport' è possibile che non venga riscattato dal Bologna

Calciomercato Milan, il Bologna riscatterà Pobega? Servirebbero condizioni diverse

Come scrive 'Il Corriere dello Sport' il Bologna potrebbe avere ancora dei dubbi sui possibili riscatti. Tra questi ci sarebbe anche Tommaso Pobega, in prestito dal Milan. I rossoblù lo potrebbero riscattare per 12 milioni di euro, ma, secondo il quotidiano, a questa cifra non avverrà il riscatto.