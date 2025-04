Calciomercato Milan, che fine farà Pobega? L'intenzione del Bologna

Pobega si è confermato un elemento di sicura affidabilità per Vincenzo Italiano, allenatore che lo aveva già avuto alle sue dipendenze allo Spezia anni fa e che lo ha rivoluto con sé a Bologna in questa stagione. Che, con 4 gol e 3 assist in 24 partite complessive finora resta comunque positiva per il prodotto del Vismara.