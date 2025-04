Calciomercato Milan, via Walker? Il sostituto è un campione del mondo

Via Kyle Walker, dentro Nahuel Molina nel Milan? | Calciomercato AC Milan News (Getty Images)

Rush finale della stagione, il Milan di Sérgio Conceição tenta di rientrare nella zona Europa e di centrare la finale di Coppa Italia ma, intanto, c'è molta 'agitazione' per quanto sta accadendo sul fronte societario, del nuovo allenatore e per la sessione estiva di calciomercato. Tanto succederà ai piani alti di 'Casa Milan' ed a Milanello e dintorni: analizziamo, ora, nel dettaglio, quello a cui potranno assistere i tifosi milanisti in queste settimane. PROSSIMA SCHEDA