"Sul calciomercato di gennaio, non mi piace deludere e illudere i tifosi. Ma io personalmente non mi aspetto molto. Mi arrivano voci e notizie che non mi danno la spinta per sperare che arrivi qualcosa di importante. A sinistra si parla di Parisi come vice Theo Hernandez: non sono neanche sicuro, perché il Milan ritiene Jimenez una alternativa. Poi non gioca. Mi auguro un Parisi, ma sono molto prudente. A centrocampo credo che il Milan monitorerà molto Bennacer: se dovesse dare disponibilità per gennaio, credo che anche in quel ruolo il Milan non affonderà il colpo e resterà così. Il calciomercato di gennaio per questa proprietà non è stato il mese delle opportunità. Ho un nome che vi dirò, ma che me l'hanno un po' smontato". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Emerson Royal delude? Pronto il colpo dalla Bundesliga