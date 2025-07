Mauri (ex preparatore Real) su Modric: “Sembra abbia dieci anni in meno”

Il manifesto di un vincente, di cui il Milan deve fare tesoro durante questa e le prossime stagioni. Modric ha vinto soprattutto con la maglia del Real Madrid, indossata per 13 stagioni. Il palmares fa rabbrividire: cinque Supercoppe di Spagna, due Coppe di Spagna, quattro Campionati spagnoli, sei Champions League, cinque Supercoppe UEFA e cinque Coppe del Mondo per club. A tutto ciò bisogna aggiungere il Pallone d'Oro conquistato nel 2018.

L'intervista a Giovanni Mauri — Giovanni Mauri è stato il preparatore atletico di fiducia di Carlo Ancelotti. I due hanno collaborato nelle seguenti squadre: Parma, Milan, Chelsea, Psg, Real, Bayern. Mauri è stato al fianco di Modric tra il 2012 e il 2017, nel pieno della sua carriera. Su Gazzetta.it si può leggere una bella intervista allo stesso Mauri che aiuta a comprendere la figura del campione croato nel suo complesso e le modalità con cui converrà gestirlo.

Mauri è convinto che Modric potrà dare tantissimo perché sta ancora bene: "Ha dei parametri molto alti. Fisicamente sembra abbia dieci anni in meno". Ricordando i tempi insieme nei Blancos ha detto: "Un leader in tutto e per tutto. E come correva…". Chiaramente adesso la situazione sarà diversa: "Non è più un ragazzino, andrà gestito. Bisognerà salvaguardarne la forza, farlo correre meno. Ma fidatevi, stupirà anche Allegri".

Rispetto al presente, Mauri si immagina una gestione personalizzata del giocatore, in linea con quella che lui stesso aveva pensato per Paolo Maldini negli ultimi anni di carriera: "Io non devo insegnare il mestiere a nessuno, però lo gestirei così. Lavori ad hoc, tanta intensità più che volumi di lavoro".

Da Modric il preparatore si aspetta una trentina di partite in stagione, forse qualcuna in più. E mostra fiducia nei confronti del tecnico rossonero: "Allegri sa come si gestiscono i grandi giocatori, saprà farlo anche con Luka".