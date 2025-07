Mercato Milan: primi contatti per Pubill, concorrenza inglese agguerrita

Marc Pubill potrebbe presto vestire la maglia rossonera. Secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano, il Milan è pronto ad avviare i contatti con l'Almeria e con l'entourage del giovane terzino destro spagnolo per concretizzare un possibile trasferimento. Il profilo del classe 2003 piace molto alla dirigenza rossonera, che lo vede come un valido rinforzo per la corsia destra.