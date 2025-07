Il Milan insiste per Pervis Estupinan e, nonostante un primo ostacolo, la fiducia in casa rossonera rimane alta

Il Milan insiste per Pervis Estupinan e, nonostante un primo ostacolo, la fiducia in casa rossonera rimane alta. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto , esperto di calciomercato, il Brighton ha infatti rifiutato la prima offerta presentata dal club di via Aldo Rossi per il terzino sinistro ecuadoriano.

Mercato Milan: Estupinan, il Brighton dice no, ma i rossoneri non mollano

Nonostante il "no" iniziale, il Milan non si scoraggia e confida di poter raggiungere un accordo per una cifra che si aggiri intorno ai 20 milioni di euro. L'intenzione dei rossoneri è chiara: rinforzare la fascia sinistra con un profilo di spessore come Estupinan, considerato il nome giusto per dare qualità e affidabilità al reparto.