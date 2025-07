Italia Femminile: semifinale europea conquistata! In campo due rossonere

L'Italia femminile compie un'impresa memorabile e vola in semifinale agli Europei: in campo anche due calciatrici del Milan

L'Italia femminile compie un'impresa memorabile e vola in semifinale agli Europei in Svizzera, un traguardo che mancava dal lontano 1997! La squadra del CT Soncin si proietta così tra le quattro migliori formazioni del continente, grazie a una vittoria sofferta ma meritata.

Azzurre in festa: l'Italia femminile è in semifinale, merito anche di due milaniste

Decisiva la doppietta di Cristiana Girelli, che ha firmato il 2-1 finale contro la Norvegia, considerata una delle favorite alla vittoria del torneo. Il match si è infiammato nel secondo tempo: le Azzurre sono passate in vantaggio in avvio, ma hanno subito il pareggio di Hegerberg a venticinque minuti dalla fine. Il gol della vittoria italiana è arrivato proprio allo scadere, mandando in estasi la panchina e i tifosi.