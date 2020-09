Calciomercato Milan – Paqueta la chiave per arrivare a Milenkovic: le ultime

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Lucas Paqueta è sempre più un corpo estraneo in questo Milan. La non convocazione per il preliminare di Europa League non sembra aver caricato il brasiliano, che verrà ceduto nel caso in cui arrivasse un’offerta importante (ricordiamo che il club nel 2019 ha speso ben 38 milioni di euro). Servono non meno di 23 milioni di euro.

Calciomercato Milan: le squadre interessate

Ci sono alcuni club interessati a Paqueta. Il calciatore piace molto a Juninho, direttore sportivo del Lione, ma l’acquisto è legato ad alcuni passaggi di mercato, tra i quali la possibile cessione al Rennes di Reine-Adelaide, valutato dal Lione 30 milioni. Se si concretizzasse questo affare allora i francesi potrebbero andare all’assalto del brasiliano. Attenzione però anche al Valencia: si è è parlato in un primo momento di uno scambio con Kondogbia, ma la proposta non ha entusiasmato Maldini e Massara. Gli spagnoli dunque starebbero pensando di fare una nuova offerta senza però inserire contropartite tecniche. Insomma, per Paqueta sembra essere una lotta a due.

Obiettivo Milenkovic

Con la cessione di Paqueta il Milan a quel punto potrebbe tentare l’affondo decisivo per Milenkovic. Il centrale difensivo è in questo momento la priorità per Pioli. La sensazione si è trasformata in certezza nella partita contro lo Shamrock Rovers di giovedì: certe amnesie difensive, in campionato e quando il livello in Europa si alzerà, potrebbero essere fatali. Al momento, però, Milan e Fiorentina sono molto distanti. I rossoneri valutano il calciatore circa 20 milioni, mentre la viola ne chiede più di 30. Attenzione però anche a Chiesa: al momento non c’è una trattativa, ma è una suggestione che viva fino a fine mercato. Paqueta, intanto, ha continuato ad allenarsi a Milanello. Il brasiliano dovrebbe essere convocato per la gara di lunedì contro il Bologna, ma il suo addio sembra essere scontato.

