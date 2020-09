Di Marzio: “Incontro per Ajer. Chiesa e Milenkovic constano troppo”

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Al Milan serve un difensore e in caso di cessione di Paquetà anche un uomo che agisca su tutta la trequarti. Ecco perché sta parlando con la Fiorentina di Nikola Milenkovic e Federico Chiesa. Il primo, difensore serbo classe 1997, è la prima scelta di Stefano Pioli potendo giocare anche da terzino destro; il secondo, coetaneo, è più che altro un sogno. Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, su Sky ha fatto il punto della situazione, gettando un po’ di acqua sul fuoro: “Per Milenkovic la cifra richiesta è sempre troppo alta, circa 40 milioni, e quindi resterà. Idem Chiesa. Se non cambierà qualcosa, almeno nella formula richiesta e inserimento di contropartite, sarà molto difficile per le squadre italiane prendere sia Chiesa che Milenkovic. Il Milan sta pensando a prendere prima un difensore che un centrocampista e piace Ajer: nella prossima settimana ci sarà un incontro a Casa Milan per capire se si può fare. A centrocampo occhio ad Anguissa del Fulham, che piace moltissimo”.

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>