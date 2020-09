PM – Calciomercato Milan – Bakayoko e le voci dalla Spagna: le ultime

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Ormai da molte settimane Bakayoko è al centro delle voci di mercato. Un suo trasferimento al Milan sembrava imminente, ma le cose sono cambiate nel corso degli ultimi giorni.

La trattativa con il Chelsea

Come noto, i contatti con tra il Milan e Chelsea sono costanti. Il pomo della discordia è sempre il diritto di riscatto, visto che il club londinese continua a chiedere 30 milioni di euro, cifra che viene considerata eccessiva dai rossoneri. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, effettivamente in queste ultime ore si è registra un rallentamento della trattativa, ma Bakayoko resta comunque il primo obiettivo a centrocampo di Maldini e Massara. Scartata per il momento l’ipotesi Torreira.

Calciomercato Milan: le voci dalla Spagna

La novità di oggi è che El gol digital scrive che il centrocampista sarebbe finito nel mirino del Real Madrid. I blancos avrebbero sfruttato il rallentamento della trattativa tra Milan e Chelsea per inserirsi, e ora Bakayoko sarebbe pronto ad accettare l’offerta del Real Madrid, la squadra dei suoi sogni. C’è di più: il presidente Florentino Perez sarebbe anche disposto a pagare al Chelsea 30 milioni di euro, cioè la cifra richiesta dal club londinese. Addirittura si ipotizza una firma di Bakayoko già per la prossima settimana.

Calciomercato Milan: il punto della situazione

Ma come stanno veramente le cose? Sempre secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il Milan mantiene la fiducia per il buon esito dell’operazione. La trattativa con il Chelsea si sta rivelando più difficile del previsto, ma Maldini e Massara cercheranno di sfruttare fino alla fine la volontà di Bakayoko, che spinge da diverso tempo per tornare a vestire la maglia rossonera. Vedremo cosa succederà, ma la sensazione è che alla fine l’ex Monaco tornerà a giocare a San Siro.

