Calciomercato Milan – Iachini: “Chiesa? Finché resterà lotterà con noi”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, alla vigilia della partita contro il Torino, ha parlato in conferenza stampa. L’allenatore si è soffermato sul futuro di Federico Chiesa, seguito da Milan e Juventus.

“Chiesa? Finché indossa la maglia della Fiorentina è qua e deve lottare per tutta la gara per il bene di tutti. Sotto questo aspetto non c’è un allenamento che mi ha fatto pensare una cosa diversa da questa. Io sono concentrato sul fatto che possa restare perché non ho segnali diversi. Il mercato è figlio di tante sorprese, ma quello che accadrà lo decideranno Commisso e Chiesa. Ad oggi è qui con la testa e il cuore. E lo ha dimostrato in ogni allenamento”.

UFFICIALI: LE AVVERSARIE DEL MILAN AI PLAYOFF

LA PROBABILE FORMAZIONE DI MILAN-BOLOGNA >>>