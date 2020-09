Verso Milan-Bologna: ecco la probabile formazione degli emiliani

ULTIME NOTIZIE BOLOGNA NEWS – La Serie A è ormai pronta a tornare. Il Milan di Stefano Pioli debutterà in questa competizione per la stagione 2020/2021, lunedì sera contro il Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic. Anche Pioli è un’ex rossoblu. Infatti, l’attuale tecnico del Milan ha iniziato la sua carriera da allenatore proprio nel Bologna, prima con gli Allievi Nazionali e poi con la Primavera. Sono tante le conferme per la squadra di Mihajlovic, che dunque è già abbastanza pronta a ricominciare forte il campionato.

Ecco la probabile formazione che schiereranno gli emiliani: Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Dominguez, Schouten, Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Un 4-2-3-1 che potrebbe diventare un 4-3-3 con l’abbassamento di Soriano a mezzala. Pronti a subentrare anche Poli, Juwara, Santander, Svanberg e Vignato. Medel invece non sarà del match in quanto squalificato. Una sola novità dunque per Mihajlovic: si tratta di De Silvestri, preso a zero dopo che era rimasto senza contratto con il Torino.

