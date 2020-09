Calciomercato – Di Marzio: “Milenkovic-Milan? Ecco la situazione attuale”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Novità di calciomercato da Gianluca Di Marzio, relativamente alla caccia al difensore centrale del Milan. L’obiettivo principale è Nikola Milenkovic della Fiorentina, ma il prezzo è altissimo. Questi gli ultimi aggiornamenti:

“Commisso vuole 40 milioni per Milenkovic, in questo momento non c’è una trattativa avviata. Colpa del prezzo alto, se non inserendo una contropartita. Non ci sono margini se la Fiorentina non abbassa il prezzo. Milenkovic piace anche all’Inter se esce Skriniar, ma al momento è improbabile. Il Milan aveva provato ad offrire Paquetà, ma invano”.

