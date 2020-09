Calciomercato – Il Milan prepara la contro-offerta per Fofana

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Novità su Wesley Fofana dalla Francia. Il difensore centrale è da tempo accostato ai rossoneri, ma c’è già un’offerta del Leicester che si aggira intorno ai 28 milioni di euro. Cifra parecchio alta per un calciatore che sin qui ha giocato in un campionato poco competitivo e in una squadra senza particolari pressioni. Ma le qualità ci sono, e dunque il prezzo è alto.

Secondo quanto emerge dall’ultima indiscrezione dei colleghi francesi di ‘TeleFoot’, il Milan sarebbe pronto a presentare una nuova offerta per strapparlo alla concorrenza. È il Leicester la squadra da ‘battere’, non per forza superando la loro offerta ma quantomeno pareggiandola. Poi il prestigio dei rossoneri, e di Maldini, potrebbero fare il resto per convincere il calciatore ad accettare una destinazione piuttosto che l’altra.

Il Milan però ha dato priorità ad altri profili in difesa, che conoscano maggiormente il campionato italiano. Il primo obiettivo resta Milenkovic, ma la Fiorentina continua a chiedere 40 milioni. Cifra fuori mercato per un giocatore che pare non voglia rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2022. Il prezzo è destinato ad abbassarsi. Ma di quanto? E quando, soprattutto? Il Milan ha fretta, il mercato sta per chiudere e un rinforzo in difesa è una necessità.

Per chi non lo conoscesse, Fofana è un difensore centrale classe 2000. Ha una buona prestanza fisica dall’alto dei suoi 190 cm. Piede preferito: destro.

VIDEO – LA PERFORMANCE CANORA DI TONALI >>>

LE RIVELAZIONI DI GALLIANI SU IBRA E TONALI >>>