Europa League – Sorteggio Playoff: al Milan la vincente tra Besiktas-Rio Ave

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan, dopo aver battuto ieri lo Shamrock Rovers in Europa League, ha appena conosciuto l’eventuale prossima avversaria, in caso di passaggio del turno con i norvegesi del Bodø Glimt.

Il sorteggio, appena effettuato, ha decretato che i rossoneri affronteranno la vincente tra Besiktas-Rio Ave. Evitate dunque le altre due partite Basilea-Anorthosis e Viktoria Plzen-Sønderjyske, ma la squadra di Pioli eventualmente dovrà giocare in trasferta, quindi o in Turchia o in Portogallo. Ricordiamo che i playoff di Europa League si disputeranno il prossimo 1 ottobre.

