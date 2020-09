Calciomercato Milan – Difesa, i problemi per Milenkovic e Pezzella

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come noto, il Milan è sempre alla ricerca di un difensore centrale. Le defezioni di Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio accendono il campanello d’allarme nel reparto arretrato. Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, i profili seguiti dal Milan sono sempre Nikola Milenkovic e German Pezzella, ma ci sono dei problemi. La valutazione alta del serbo non permette alla dirigenza di aprire una trattativa, mentre per quanto riguarda l’argentino è già pronto il rinnovo di contratto da parte di Rocco Commisso.

IL LIONE SU PAQUETA, MA PRIMA UNA CESSIONE >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>