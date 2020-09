Calciomercato Milan – Lione su Paqueta, ma prima la cessione di Aouar

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Esordio convincente del Milan in Europa League. I rossoneri hanno battuto per 2-0 lo Shamrock Rovers nel secondo turno preliminare di Europa League. Tutti contenti, o quasi. Perché Lucas Paqueta è stato il grande assente del match. Stefano Pioli ha deciso di lasciarlo fuori dalla lista dei convocati per scelta tecnica; una decisione che fa rumore e che sottolinea come il brasiliano sia fuori dal progetto.

Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, il Lione sta preparando l’assalto all’ex Flamengo, complice la pressione del direttore sportivo e connazionale Juninho Pernambucano. Ma prima i francesi devono cedere Houssem Aouar, così da introdurre denaro fresco nelle proprie casse. Solo a questo punto il club transalpino avrebbe a disposizione i 23 milioni di euro che il Milan chiede per lasciare andare Paqueta.

