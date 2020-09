Calciomercato Milan – Commisso: “Chiesa? Non so cosa succederà”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Rocco Commisso, intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’, ha parlato del futuro di Federico Chiesa, che piace tanto al Milan. Queste le sue dichiarazioni: “Cosa succederà? Non lo so. Nei prossimi giorni parlerò con il ragazzo. A suo tempo ho promesso al babbo di Chiesa che lo avrei lasciato libero davanti a un’offerta giusta. Federico ha preferito non prendere in considerazione alcune richieste che erano arrivate dall’estero. Lo capisco, questo è l’anno dell’Europeo. Lui vuole fare bene in Italia per convincere il ct Mancini. Però deve ricordare che è la Fiorentina che l’ha portato dove è adesso. E che deve fare le cose giuste. Chi vuole comprare ribadisce che la valutazione dei calciatori è scesa. Ma io dico che non è scesa quella dei grandi giocatori. Vedremo.“.

COMMISSO HA PARLATO ANCHE DI MILENKOVIC >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>