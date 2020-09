ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Sfuma la pista Rade Krunic per il Friburgo. Sono questi gli aggiornamenti forniti da Gianluca Di Marzio nella serata di ieri.

“Sfuma Krunic al Friburgo – spiega il giornalista – .Il Milan ha chiesto tempo visti gli impegni in Europa League e sta anche pensando di tenerlo, così il Friburgo ha preso Santamaria, pagandolo anche 2 milioni in più di quanto aveva offerto per Krunic.”

