PM – Calciomercato Milan – Ritorno di fiamma per Torreira? Le novità

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Ritorno di fiamma per Lucas Torreira? Nelle ultime ore si è parlato di un sondaggio del Milan per il centrocampista, che ha manifestato in più occasioni la voglia di tornare a giocare in Italia

Le parole del giocatore

Rispolveriamo a tal proposito le parole che Torreira ha rilasciato più di un mese fa a Sport 890 “Devo pensare molto bene al mio futuro. Ho un contratto con l’Arsenal e devo rispettarlo, ovviamente se dovessi partire lo farei per la miglior destinazione possibile- ha spiegato l’uruguaiano -. Dobbiamo essere calmi e aspettare”. Le indiscrezioni parlavano di un interesse da parte della Fiorentina, ma come vi avevamo anticipato, non c’è stato mai stato nulla di concreto tra la viola e l’ex Sampdoria

Calciomercato Milan: interesse di Maldini e Massara?

La vera domanda, però, è un’altra: il Milan è davvero interessato a Torreira? Rispetto a qualche settimana fa la pista al momento sembra essersi raffreddata. Il centrocampista piace all’area tecnica rossonera, che già l’estate scorsa con Giampaolo ci aveva fatto un pensierino, ma al momento non risultano nuovi contatti tra il club e l’Arsenal, che comunque non ha intenzione di cedere il giocatore a cuor leggero.

Il vero obiettivo

Il vero obiettivo del Diavolo per il centrocampo resta sempre Tiémoué Bakayoko. E’ vero che nelle ultimi giorni si è registrato un rallentamento con il Chelsea di Marina Granovskaia,, ma Maldini e Massara sono convinti di poter contare sulla volontà del giocatore, che vuole tornare a tutti i costi in rossonero. Sono sempre in piedi le ipotesi che portano a Florentino Luis e Boubakary Soumaré, mentre Torreira sembra al momento essere più staccato. Staremo a vedere.

