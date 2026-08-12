Spunta un nuovo club di Serie A sulle tracce di Alphadjo Cissè del Milan: le parole di Matteo Moretto sull'interesse del Sassuolo per il classe 2006
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Si infiamma il mercato del Milan intorno ad Alphadjo Cissè. Dopo l'interessamento del Torino registrato negli ultimi giorni, c'è un altro club di Serie A che sta provando ad inserirsi nella corsa al classe 2006: il Sassuolo di Alberto Aquilani, allenatore che ha già avuto a che fare con il ragazzo lo scorso anno a Catanzaro. A fornire ulteriori dettagli sulla vicenda ci ha pensato Matteo Moretto.
La stagione di Cissè al CatanzaroNella stagione 2025/2026, Cissè ha giocato in Serie B con la maglia del Catanzaro. Il trequartista è stato uno dei migliori della formazione calabrese insieme a Mattia Liberali, realizzando 6 reti e 1 assist in 22 presenze.
Lo scorso 8 febbraio, in occasione del match contro la Reggiana, il giocatore ha riportato la rottura del tendine degli adduttori della coscia destra: infortunio che ha costretto il classe 2006 a sottoporsi ad un intervento chirurgico, concludendo in anticipo la propria stagione.
Calciomercato Milan, il Sassuolo si inserisce per Cissè: le ultime da MorettoIntervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Moretto ha svelato l'inserimento del Sassuolo nella corsa a Cissè. Queste le parole dell'esperto di mercato.
“Nelle ultime ore, si è inserito anche il Sassuolo nella corsa ad Alpahadjo Cissé. Il club neroverde ha avviato i primi contatti per capire i margini dell'operazione”.
Una concorrenza che conferma il grande potenziale del giocatore, già parzialmente messo in mostra nelle amichevoli contro Celtic e Inter.
Moretto: "Torino ancora in vantaggio su Cissè"Moretto ha anche spiegato come il Torino sia ancora in vantaggio sulla concorrenza. L'acquisto di Cissè da parte dei granata, tuttavia, dipende dalle operazioni in uscita.
"Il Torino si trova in vantaggio per Alphadjo Cissè, essendo stato il primo club a chiederlo in prestito al Milan. Prima di chiudere, però, i granata hanno la necessità di liberare spazio con qualche cessione".
Le condizioni del MilanNessuna possibilità di cessione a titolo definitivo: secondo Moretto, il Milan sarebbe disposto ad aprire alla cessione di Cissè soltanto in prestito secco. Se nell'accordo dovesse essere inserito il diritto di riscatto, il club rossonero si tutelerebbe comunque inserendo un controriscatto ad una cifra simile. Una formula simile a quella di Camarda al Lecce dello scorso anno, per intenderci.
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