Si infiamma il mercato del Milan intorno ad Alphadjo Cissè. Dopo l'interessamento del Torino registrato negli ultimi giorni, c'è un altro club di Serie A che sta provando ad inserirsi nella corsa al classe 2006: il Sassuolo di Alberto Aquilani, allenatore che ha già avuto a che fare con il ragazzo lo scorso anno a Catanzaro. A fornire ulteriori dettagli sulla vicenda ci ha pensato Matteo Moretto.

La stagione di Cissè al Catanzaro

Nella stagione 2025/2026,ha giocato in Serie B con la maglia del. Il trequartista è stato uno dei migliori della formazione calabrese insieme a Mattia Liberali , realizzando

Lo scorso 8 febbraio, in occasione del match contro la Reggiana, il giocatore ha riportato la rottura del tendine degli adduttori della coscia destra: infortunio che ha costretto il classe 2006 a sottoporsi ad un intervento chirurgico, concludendo in anticipo la propria stagione.

Calciomercato Milan, il Sassuolo si inserisce per Cissè: le ultime da Moretto

“Nelle ultime ore, si è inserito anche il Sassuolo nella corsa ad Alpahadjo Cissé. Il club neroverde ha avviato i primi contatti per capire i margini dell'operazione”.

Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano,ha svelato l'inserimento delnella corsa a. Queste le parole dell'esperto di mercato.

Una concorrenza che conferma il grande potenziale del giocatore, già parzialmente messo in mostra nelle amichevoli contro Celtic e Inter.

Moretto: "Torino ancora in vantaggio su Cissè"

"Il Torino si trova in vantaggio per Alphadjo Cissè, essendo stato il primo club a chiederlo in prestito al Milan. Prima di chiudere, però, i granata hanno la necessità di liberare spazio con qualche cessione".

Le condizioni del Milan

ha anche spiegato come ilsia ancora in vantaggio sulla concorrenza. L'acquisto dida parte dei granata, tuttavia, dipende dalle operazioni in uscita.Nessuna possibilità di cessione a titolo definitivo: secondo, ilsarebbe disposto ad aprire alla cessione disoltanto inSe nell'accordo dovesse essere inserito il diritto di riscatto, il club rossonero si tutelerebbe comunque inserendo unad una cifra simile. Una formula simile a quella dialdello scorso anno, per intenderci.