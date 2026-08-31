L'arrivo di Noel Tornqvist al Monza frena la cessione di Pietro Terracciano: il portiere classe 1990 viaggia verso la permanenza al Milan

Matteo Chini
- Milano
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La pista che avrebbe dovuto portare Pietro Terracciano al Monza ha subito una brusca frenata dopo la decisione del club brianzolo di virare su un altro profilo. Di conseguenza, per il portiere italiano crescono le probabilità di permanenza al Milan.

Calciomercato Milan, niente Monza per Terraciano

Nelle scorse ore, secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il Monza avrebbe fatto un tentativo per Terracciano. Tuttavia, la società brianzola ha definito l'accordo per il prestito secco di Noel Tornqvist, portiere svedese in uscita dal Como. Un innesto che riduce drasticamente i margini per un affondo sull’estremo difensore rossonero.
Pietro Terracciano

Permanenza al Milan in vista

Senza la cessione al Monza, l'ipotesi più concreta per Terracciano è la permanenza al Milan. Salvo ulteriori colpi di scena nelle ultime ore di mercato, il portiere classe 1990 proseguirà la propria esperienza in rossonero, anche se il suo ruolo nelle gerarchie tra i pali rischia di essere ridimensionato.

Le gerarchie per la porta

Il titolare, ovviamente, resta Mike Maignan. Il secondo portiere, invece, dovrebbe essere Lorenzo Torriani, schierato dal 1’ minuto da Ruben Amorim in tutti i match della tournée precampionato. Terracciano diventa così la terza scelta, garantendo la propria esperienza per completare il pacchetto degli estremi difensori del Milan.

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