Calciomercato Milan, Moretto: 'Rabiot non è considerato. Si cerca ...'

Calciomercato Milan, Rabiot nel mirino? Moretto: "Ad oggi i rossoneri ..."

"Rabiot nelle ultime ore è stato accostato al Milan. La nostra informazione è che ad oggi il Milan non consideri il suo acquisto, si cerca un profilo diverso. I rossoneri stanno aspettando l'offerta del Manchester City per Reijnders, siamo in attesa del rilancio atteso in questi giorni".