Calciomercato Milan, Schira: “Apertura di Rabiot!”. Le cifre di Ricci

"Rabiot al Marsiglia sta bene, ma ha un gentleman agreement: si può liberare per 10 milioni di euro". Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha fatto il punto sulle mosse del Milan: l'idea Adrien Rabiot e il punto su Ricci. Le ultime novità da 'YouTube': "Ha 30 anni, non guadagna tantissimo: con i bonus circa 5 milioni. Può essere un'opportunità per il Milan, visto il feeling ottimo con Allegri. Attenzione che il Milan venderà Reijnders con l'offerta giusta e andrà sostituito".