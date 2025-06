Calciomercato Milan, Schira: “Previsto incontro Florenzi-Tare”

Calciomercato Milan, Florenzi potrebbe restare o andare via: per il terzino rossonero in arrivo un bivio per il futuro. Il difensore, infatti, ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Per questo si dovrà capire a stretto giro di posto il dà farsi. Florenzi ha saltato tutta la stagione per un brutto infortunio prestagionale. Ecco le ultime novità da Nicolò Schira.