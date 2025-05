Secondo Schira, però, non è l'unica strada, anzi. Ci sarebbero infatti alcuni club stranieri che avrebbero già mostrato interesse per l'esterno. Vedremo se, dopo il doppio prestito al Bologna e alla Roma, Saelemaekers tornerà a fare pare del Milan con costanza. Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan chiederebbe non meno di 20 milioni di euro per cedere il suo esterno.