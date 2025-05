Il futuro di Florenzi al Milan è un rebus: niente rinnovo all’orizzonte

Il futuro di Alessandro Florenzi al Milan si fa sempre più distante, niente rinnovo all'orizzonte per l'ex terzino giallorosso

Il futuro di Alessandro Florenzi al Milan si fa sempre più distante. Secondo quanto riferito da Sky Sport, al momento non ci sono trattative in corso per il rinnovo del suo contratto con i rossoneri. Una situazione che allontana ulteriormente il terzino romanista e, di conseguenza, rende remota l'ipotesi di vederlo sotto la guida di Massimiliano Allegri.