Calciomercato Milan, Moretto: “Walker? C’è stata la comunicazione”

Milan, Kyle Walker è arrivato a gennaio come colpo importante per potere dare tanta esperienza internazionale nel reparto. Il terzino inglese è sembrato insostituibile nelle sue prime partite stagionali. Andando avanti con le gare però, Sergio Conceicao lo ha spesso messo in disparte con Alex Jimenez in prima fila per il reparto. Il giovane spagnolo si è preso la titolarità della fascia destra e ha spinto Walker in panchina. Che futuro attende Walker? La risposta arriva da Matteo Moretto dal canale 'YouTube' di Fabrizio Romano.