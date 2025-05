Calciomercato Milan, Walker ‘scaricato’ dal City: riscatto in vista?

Milan-Walker: 5 milioni per il riscatto? Guardiola lo "scarica" dal City

Questa dichiarazione risulta molto importante dato che l'inglese è in prestito al Milan almeno fino al 30 giugno 2025. Il terzino, arrivato a gennaio in casa rossonera, ha avuto modo di mettersi in mostra, prendendo il posto di Davide Calabria sulla fascia destra. La palla ora, però, passa al Milan: il club di Via Aldo Rossi deciderà di comprare il cartellino? La dirigenza ha il diritto di riscatto fissato a circa 5 milioni di euro, ma il suo contratto potrebbe pesare, alle casse rossonere, la bellezza di 4,5 milioni e, vista l'età avanzata del terzino, sono cifre molto importanti.