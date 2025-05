Calciomercato Milan, Leoni è il colpo giusto? Ecco cosa dicono i numeri

Leoni è un giocatore decisamente interessante. Basti vedere l'ultima partita di campionato contro il Napoli, in cui ha tenuto fisicamente Lukaku senza mai farlo diventare pericoloso. Non male per un ragazzo classe 2006. In soli sei mesi è arrivato in Serie A con la maglia del Parma per 5 milioni (più bonus) dalla Sampdoria, ma prima giocava in Serie C col Padova. Di piede destro, Leoni è un difensore centrale classico. Può giocare sia a quattro ma alla Sampdoria ha giocato anche in quella a tre. Alto 193cm, Leoni è molto strutturato fisicamente, nonostante la giovane età. Ha carattere e personalità per giocare, e anche bene in Serie A. Può giocare sia in una difesa a tre che in una difesa a quattro e quindi potrebbe essere un buon acquisto per il Milan a prescindere dall'allenatore futuro.