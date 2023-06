Calciomercato Milan – L’Inter irrompe su Thuram: la verità tra 24 ore

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sulla situazione di Marcus Thuram, obiettivo di calciomercato del Milan ma, a quanto pare, tornato nel mirino anche dell'Inter nelle ultime ore. Il figlio di Lilian, ex difensore di Parma e Juventus in Serie A, è un obiettivo dei nerazzurri dallo scorso gennaio, ma il Diavolo, con Geoffrey Moncada come suo grande sponsor, lo ha messo in cima alla lista dei desideri per l'attacco in questa sessione di mercato.