Milan, Parolo entra nel mondo rossonero? Ecco i dettagli e il possibile ruolo

Marco Parolo, ex calciatore, potrebbe entrare a far parte della famiglia del Milan: ecco con quale ruolo potrebbe diventare rossonero

Marco Parolo potrebbe entrare nella famiglia del Milan e assumere un ruolo interessante all'interno del club rossonero. Come noto, l'ex centrocampista della Lazio, da diverso tempo ha appeso gli scarpini al chiodo ed è diventato opinionista televisivo a 'DAZN'. Secondo quanto riportato dal collega Martin Sartorio di 'calciomercato.it', potrebbe diventare il nuovo allenatore dell'Under 16 del Diavolo. Igli Tare lo conosce molto bene e potrebbe mettere una buona parola su di lui in questo senso. Per il nativo di Gallarate sarebbe la prima esperienza in panchina dopo aver conseguito i corsi UEFA.