Calciomercato Milan, Chieffo: “Jashari in campo diventa un leader”

Il cammino del centrocampista non è sempre stato lineare. Nell'estate del 2020, per esempio, venne scartato dalla prima squadra del Lucerna al termine del ritiro. Un grande dolore che, però, ha contribuito a costruirlo. Ecco le parole di Chieffo in proposito: "Sapevo che sarebbe arrivato, gli servivano solo un po’ di fiducia e tempo. Quando venne scartato, effettivamente non era ancora pronto. Gli mancava uno step, una volta fatto quello è esploso". E rassicura i tifosi rossoneri: "È pronto per il Milan e per i top club europei. Al primo anno è diventato il miglior giocatore del campionato belga, può ripetersi anche in Italia. È uno che ti stupisce per come si trasforma. Fuori è timido, schivo. Ma in campo diventa un leader, vuole responsabilità, richiama i compagni, è ovunque. E poi sa adattarsi. Sono qualità difficili da trovare in Europa in un ragazzo di 22 anni".