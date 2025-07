Milan, Allegri si è di nuovo insediato a Milanello pronto per la nuova stagione dei rossoneri. Fine della prima settimana di allenamenti

Milan , Allegri si è di nuovo insediato a Milanello pronto per la nuova stagione dei rossoneri. L'allenatore lavora sulla squadra con allenamenti mirati e funzionali. Il nuovo tecnico rossonero non ha ancora la rosa al suo completo, anzi, ma dovrà lavorare al massimo visto che la stagione inizierà tra poco più di un mese.

Il Milan di Massimiliano Allegri ha terminato la prima settimana di raduno. Ieri, come scrive 'Tuttosport', c'è stata l’amichevole mattutina, pettorine nere contro pettorine arancio. Allegri ha concesso, oltre al pomeriggio del sabato, una domenica di riposo e domani pronti per la seconda settimana di lavoro per i rossoneri.