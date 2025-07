Milan, Allegri all’evento BMW: “Tornare in rossonero è una cosa fantastica”

Ha espresso così le sue sensazioni al ritorno sulla panchina rossonera: "Per me tornare al Milan è una cosa fantastica, sono entusiasta. C'è molto da lavorare perché quando inizia la stagione sul campo contano i fatti. In questo momento c'è grande unità di intenti e condivisione di tutte le cose del quotidiano, utile per dare una linea unica a tutti quelli che lavorano nel Milan. Siamo in uno dei primi club al mondo, di questo dobbiamo avere grande rispetto e il rispetto possiamo conquistarlo solamente lavorando con grande serietà, professionalità ma soprattutto portando i risultati".