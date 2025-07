Milan, Calamai: 'Il colpo di genio di Allegri. Squadra da Scudetto se ...'

Luca Calamai, giornalista, ha parlato del mercato delle squadre in Serie A. Il punto sul Milan e su Allegri nel suo editoriale per TMW

"Mi aspettavo molto di più nell’ultima settimana dal Milan". Luca Calamai, giornalista, ha parlato del mercato delle squadre in Serie A. Il punto sul Milan e su Allegri nel suo editoriale per 'Tuttomercatoweb': "Che ha preso molte porte in faccia. Ma intanto è salito in cattedra Allegri. Un formidabile comunicatore. Il tecnico livornese sa come portare le sfide giuste".