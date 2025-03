Sulla Roma: "Non ci sono più aggettivi per raccontare percorso di Claudio Ranieri alla guida della sua Roma. L’ultima vittoria in casa di un Empoli sempre più in crisi ha permesso alla squadra giallorossa di scavalcare in classifica anche la Fiorentina. Una cavalcata straordinaria. Continuo a non capire il motivo per cui non dovrebbe essere Sir Claudio a guidare la Roma anche nella prossima stagione. Altro che Gasp, altro che Allegri. Friedkin convinca Ranieri a continuare il suo splendido lavoro. Il recupero di Soule, decisivo in Toscana è un’altra medaglia che il tecnico di Testaccio può cucirsi al petto".