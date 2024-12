Milan, Calamai: “Ibrahimovic accetti di vivere in questo limbo?”

Il Milan continua a non ingranare e a perdere tantissimi punti in classifica, con anche il quarto posto sempre più lontano dagli uomini di Paulo Fonseca. Luca Calamai , giornalista, ha scritto un pezzo editoriale per Tuttomercatoweb. Tra gli argomenti trattati anche il Milan e il rapporto tra Paulo Fonseca e Zlatan Ibrahimovic . Ecco il suo parere.

Milan, dov'è il vero Ibrahimovic? Calamai si interroga sullo svedese e non solo

"Un'altra delusione per il Milan. Che resta un caso aperto. Dopo il grigio 0-0 con il Genoa a San Siro vorrei chiedere a Ibrahimovic se Fonseca gli piace ancora. Possibile che un uomo della personalità di Zlatan accetti di vivere in questo limbo. Con il rischio sempre più reale di non centrare la qualificazione per la prossima Champions League. Insomma, Ibra se sei ancora Ibra batti un colpo".