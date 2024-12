Milan-Genoa, Costacurta: “Fonseca è quello che s’impegna più di tutti”

Ecco le sue parole: "Io credo che Fonseca, da qualche partita, le stia provando proprio tutte. Se posso aggiungere una mia opinione personale mi sembra essere quello che si sta impegnando più di tutti per uscire da questa situazione. È chiaro che alcune volte fa delle scelte, ma credo che siano scelte nate qualche partita prima. In realtà questa è una squadra che fa fatica a fare gruppo. Perché poi noi ci aggrappiamo alla tattica, alla tecnica, ma in realtà il calcio è quasi una filosofia, dove per convincere ed emozionare, servono dei valori".